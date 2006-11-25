Тимошенко застерегла від повторення подій 1932-33 років

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що «пам’ять жертв вбивчого голоду має бути пересторогою і тим політичним силам, які нині намагаються торгувати державним суверенітетом заради якихось міфічних цінових преференцій та сусідських геополітичних вигод».

Про це йдеться у переданому УНІАН Зверненні Ю.ТИМОШЕНКО до співвітчизників у День пам`яті жертв голодоморів та політичних репресій.

«Сьогодні ми віддаємо дань пам’яті незліченним жертвам жахливого політичного терору, який стався в Україні у 30-ті роки минулого століття, - говориться у зверненні. - Мільйони українців, а також представників інших національностей стали безневинними жертвами людиноненависницької ідеології імперського сталінізму. Практично кожна сім’я, яка жила на той час в Україні, зазнала людських втрат. Ще й досі ми, живі нащадки жертв голодомору, відчуваємо на собі його страшні наслідки. Генофонд українців зазнав нищівної руйнації».

Як зазначає лідер БЮТ: «Добре відомо, що метою організаторів голодного терору було докорінне винищення нашого волелюбного народу. У такий нелюдський спосіб ідейні натхненники більшовицького „світового панування” розраховували раз і назавжди позбутися людності, що здатна чинити їм опір».

«Але Україна вижила, – наголошується далі у зверненні. - І не тільки вижила, але й піднялася з колін. Українці вибороли державну Незалежність, аби голодомори і репресії ніколи більше не повторилися на наших благодатних теренах. Та все ж ми мусимо завжди пам’ятати про жахливу трагедію 30-х».

«Боляче чути, як деякі «державні мужі», намагаються заперечувати сам факт цієї страшної для всіх в Україні трагедії», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО і висловлює переконання, що «Усі ми, як громадяни України, сьогодні маємо відчути солідарність у розумінні нашої єдності, спільних трагічних уроків історії».

Вона наголошує, що «цей день має об’єднати у великій скорботі усіх нас, незалежно від національності і мови спілкування, віросповідання чи місця проживання». «Бо той страшний голод не робив між людьми різниці за цими ознаками, - зазначила лідер БЮТ і додала: «Тож нехай вічна пам’ять померлим стане вічною пересторогою живим».