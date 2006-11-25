У головній будівлі МДУ пролунав вибух

Сьогодні вранці близько 5:00 мск. на третьому поверсі головної будівлі Московського Державного Університету ім. М.Ломоносова (Москва) відбувся вибух. Про це повідомляє телеканал "Вести". Одразу ж після вибуху в будівлі розповсюдився запах гару і включилася сигналізація.

В ході подальшої перевірки будівлі на 9 поверсі було знайдено предмет, що нагадує вибуховий пристрій. З коробки, що стоїть в одному з приміщень, стирчали дроти. У зв`язку з цим була проведена повторна евакуація. Невідомий предмет був розстріляний взривотехникамі.

Жителі гуртожитку сектора корпусу "В", де відбувся вибух, були евакуйовані. Повідомляється принаймні про одного постраждалого.

Вибухом зруйнована частина міжкімнатної стіни площею декілька квадратних метрів. Опірні конструкції будівлі не постраждали.

Версія вибуху побутового газу не підтвердилася. Експерти-криміналісти вважають, що швидше за все в будівлі був приведений в дію вибуховий пристрій.

Зараз в будівлі продовжують працювати оперативні служби міста, зокрема кінологи із службовими собаками, які обстежують всі приміщення. Раніше повідомлялося, що близько 8:40 мск в будівлі прогримів ще один вибух, проте в міському ГУВД спростували цю інформацію.

За фактом першого вибуху прокуратура Москви порушила кримінальну справу. Ведеться опитування свідків.

РБК