Президент вважає ганьбою дискусію про те, як назвати Голодомор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає політиків бути консолідованими у визнанні голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи на церемонії закладення символічного каменя на місці спорудження меморіального комплексу пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років.

За словами В.ЮЩЕНКА, історію, що пов’язана з німецькою окупацією, ми справедливо називаємо геноцидом. В той же час, за його словами, історія, що забрала так само багато людей, до сьогоднішнього дня не може отримати політичної оцінки як геноцид. «Мені б дуже хотілося, щоб у темі голодомору ми були консолідовані, - сказав В.ЮЩЕНКО. Щоб ми ніколи не допустили ганьби вести дискусію відносно того, як це назвати».

За словами Президента, голодомор давно вже має однозначну назву, таку назву дали йому багато парламентів різних країн світу. «Коли ж родяться сини і дочки на цій землі, що вже зможуть сказати ту правду, яку вже сказали люди всього світу», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. У 1988 році Конгрес США визнав факт Голодомору 1932-33 років, актом геноциду українського народу визнали голодомор парламенти Австралії, Канади, Аргентини, Литви та Грузії.