Андрія Данилка покинула кохана

Особисте життя Сердючки (Андрія Данилко) в пресі обговорюється рідко. Говорять, що Андрій Данилко – представник гей-співтовариства, тому в ніжних відносинах з жінками не помічений. Проте мало хто знає, що в житті артиста було декілька романів, поки він не зустрівся з Інною Яременко. Образ Сердючки вони придумали разом. Вона багато років була з ним поряд (глядачі знають Інну як дурнувату матусю Сердючки), але вважала, що їй потрібен зовсім інший чоловік. Зустрівши такого, Яременко тут же вийшла заміж, пообіцявши Данилко, що буде йому вірним другом. Разом з Інною вони створили "Театр пародій Андрія Данілко". Інна на той час узяла прізвище чоловіка – Белоконь. І незабаром, з чуток, Інна знову стала близька з Данилко.

У інтерв`ю Інна завжди говорила про те, що їй неприємно читати про її нібито любовні відносини з Андрієм. "Він просто хихикає із цього приводу, а я переживаю через всі ці дурощі. Все-таки у мене є сім`я — чоловік, з яким у Андрія чудові відносини, і 8-річна дочка Яна. Якби в нашому колективі з`явилася нова дівчина і їх би "поженили", – це ще можна зрозуміти. А я завжди була поряд, ніхто нас стільки років не сватав — і тут раптом почали вигадувати на порожньому місці. Андрій — мій друг, дуже хороший і близький", – говорила Інна. "З Данилко ми дружимо вже 14 років, з тих пір, як познайомилися в училищі в Полтаві, де обидва одержували професію продавця-касира. Ми були в різних групах ПТУ, але постійно перетиналися, коли готували якісь капусники, конкурси, свята. Тоді сцена була для мене тільки захопленням, і я ніяк не думала, що вона стане моєю роботою. Все-таки я збиралася бути продавцем. Але Андрій так заразив мене актрисою і естрадою, що тепер вони стали моїм життям. Можна сказати, на моїх очах виросла Верка Сердючка. Перший раз я побачила Сердючку ще в ролі продавщиці на сцені нашого училища. Потім вона стала провідником, а зараз Верка — зірка естради".

Данилко теж завжди ображався на журналістів, задаючих питання про їх роман: "Домисли щодо любовного зв`язку з Інною – це щонайповніше марення. Спасибі її чоловіку, що він мудро і з розумінням відноситься до ситуації. Ну, зрозуміло, якщо ми з нею постійно разом катаємося по гастролях, живемо в одному готелі, роз`їжджаємо в одній машині, то обов`язково повинен бути любовний зв`язок. Без цього нікуди!"

Дійсно, свій роман з Белоконь Данилко завжди ретельно приховував. Проте рік тому на банкеті після концерту співачки Любаши Данилко, випивши зайвого, відкрито почав цілуватися з Інною. З`явилися чутки, що Белоконь зважилася піти від чоловіка. Але все вийшло навпаки: Інна вирішила припинити таємний роман з Андрієм. Данилко нічого не залишилося, як змиритися. До речі, їх відносини і до цього дня дуже теплі.

Утро