НРУ домовляється з БЮТ про координацію

Народний рух України веде переговори з Блоком Юлії Тимошенко про координацію зусиль як опозиції.

Про це повідомив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (25 листопада – 1 грудня) лідер НРУ, міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК.

«Йдеться про можливу форму координації наших зусиль як опозиції», - відзначив Б.ТАРАСЮК, коментуючи заяву одного з лідерів БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА на одному з телеканалів про те, що НРУ веде переговори з БЮТ.

Відповідаючи на питання про те, з ким НРУ пов`язує своє опозиційне майбутнє: з «Народним Союзом Наша Україна» чи з БЮТ, Б.ТАРАСЮК висловив думку, що «в ідеалі опозиція, звичайно, мала б бути об`єднаною», про що свідчить досвід багатьох демократичних країн з парламентською формою правління. «Але в України свої реалії і своя специфіка. Що виявляється в усьому - і в Конституції, і в діяльності політичних сил, і в своїх специфічних формах «кидків», - сказав він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, «ми бажали б створити об`єднаної опозиції». «Принаймні, ми не вважаємо за можливе протиставляти наших партнерів: НСНУ - БЮТу чи навпаки. Ми за співпрацю з усіма опозиційними силами», - відзначив Б.ТАРАСЮК.

Хоча, за його словами, НРУ розуміє «делікатність періоду, який переживається ця партія (НСНУ)», і «водночас ми не забуваємо, що перебуваємо в блоці «Наша Україна».