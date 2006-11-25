У Луганську вимагають визнання КПУ винною у Голодоморі

Громадськість Луганської області сьогодні вшанувала пам`ять жертв голодоморів та політичних репресій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, у Луганську вранці відбувся жалобний мітинг та панахида.

Було організовано також збір підписів під зверненням до депутатів Верховної Ради України про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

«Як тільки Верховна Рада прийме відповідний закон, я першим подам позов до КПУ, щоб Компартію визнали винною у цьому і заборонили», - заявив на мітингу юрист Іван ШМЕГЕЛЬСЬКИЙ.

У свою чергу керівник луганської обласної організації товариства «Просвіта» Володимир СЕМИСТЯГА висловив упевненість, що парламент “дозріє” і визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Сьогодні ж о 15.00 з покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам сталінських репресій і хреста жертвам голодоморів розпочнуться офіційні заходи, у межах яких біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться панахида, хвилина мовчання і запалення свічок. На великий екран будуть транслюватися заходи з Києва.

Як повідомила УНІАН голова луганської обласної філії Асоціації дослідників голодоморів в Україні Ірина МАГРИЦЬКА, під час Голодомору 1932-1933 років у Луганській області вимерло 25% населення. За її словами, тоді найбільше постраждали північні сільські райони області, насамперед, села Троїцького, Новопсковського, Біловодського, Міловського, Марківського районів.