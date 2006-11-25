Ющенко вшановує пам’ять жертв Голодомору

На Михайлівській площі у Києві вшановують пам’ять жертв Голодомору.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України, глава держави Віктор ЮЩЕНКО з родиною бере участь у Скорботній ході від Софійської площі до Михайлівської. У процесії також ідуть голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, члени уряду, народні депутати, свідки Голодомору. Вони покладуть квіти до пам’ятного знаку «Жертвам Голодомору 1932-33 рр.» та запалять свічки вічної пам’яті.

Після цього глава держави виступить зі зверненням до нації.

О 16.00 оголосять хвилину мовчання за померлими, після якої розпочнеться загальнонаціональна акція «Засвіти свічку!».