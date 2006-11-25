Сівкович: Луценко нагороджував цивільних бойовою зброєю

Тимчасов слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки фактів корупційних дій, зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб Міністерства внутрішніх справ України, що викладені в статті "Інша міліція" газети "2000" від 8 вересня 2006 року" виявила, що іменною зброєю нагороджено чимало відомих політиків і держслужбовців.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ТСК, повідомив голова комісії, народний депутат (фракція Партії регіонів) Володимир СІВКОВИЧ.

Коментуючи появу списків про нагородження відзнакою МВС України «Вогнепальна зброя» у 2005 та 2006 роках, які були оприлюднені на Інтернет-сайти газети «2000», голова Тимчасової слідчої комісії ВР заявив: «У своєму першому наказі про нагородження вогнепальною зброєю міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО нагородив самого себе».

За словами В.СІВКОВИЧА, Тимчасова слідча комісія виявила, що серед тих, хто отримав зброю є багато політиків, держслужбовців і бізнесменів: голова СБУ Ігор ДРІЖЧАНИЙ (він отримав зброю тричі), екс-голова Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК (отримав двічі), радник Президента Микола ПОЛУДЬОННИЙ, колишні віце-прем`єр-міністр В`ячеслав КИРИЛЕНКО та міністр культури і туризму Ігор ЛІХОВИЙ. Також у списках значаться Олександр ТРЕТЯКОВ, Петро ПОРОШЕНКО, Олександр БАРАНІВСЬКИЙ, Віктор ПИНЗЕНИК, Олексій ІВЧЕНКО, Сергій НІКОЛАЄНКО, Давид ЖВАНІЯ, Іван ПЛАЧКОВ, Євген ЧЕРВОНЕНКО, Юрій АРТЕМЕНКО, Віктор БАЛОГА, Юрій ПАВЛЕНКО та інші.

«Ці списки потребують ретельної перевірки, адже вогнепальна зброя, якою нагороджувалися цивільні особи є бойовою. Невідомо також, чи проводився належний інструктаж про поводження з нею», – підкреслив В.СІВКОВИЧ. Крім того, народного депутата цікавить, чи пройшли нагороджені особи медичне обстеження, чи було оформлено ними дозволи, і чи дотримуються вони правил зберігання зброї. «Уявіть, якщо вони не знайомі з цими правилами, то це небезпечно в першу чергу для них самих», – сказав В.СІВКОВИЧ.

Окреме зацікавлення Тимчасової слідчої комісії стосується того, якого виробництва зброю отримали нагороджені. «Якщо це були вітчизняні «Форти» – це одна справа, а якщо імпортні «Глоки», то слід поцікавитися їхнім походженням, – тобто чи закуповувалася ця зброя, чи завозилася контрабандою», – вважає В.СІВКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада у ВР була створена ТСК для перевірки фактів корупції і зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб Міністерства внутрішніх справ України, що викладені в статті «Інша міліція» газети «2000» від 8 вересня 2006 року.

14 листопада заступник генпрокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генеральна прокуратура України знайшла факт корупційних діянь в роботі міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, розслідуючи справу про вбивство співробітника УБОЗу Романа Єрохіна.

«Мова йде, - зазначив Р.КУЗЬМІН, - про незаконне присвоєння спеціальних звань офіцерському складу керівництва МВС. Мова йде про незаконну видачу бойових пістолетів громадянам, які не мають права на носіння зброї. Ну і багато іншого…».

Коментуючи цю заяву, Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що Генеральна прокуратура стала на шлях політичної розправи з ним.