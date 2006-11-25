Ющенко не просить, а вимагає від ВР визнання Голодомору геноцидом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Російську Федерацію стати поруч з Україною і вшанувати на державному рівні пам’ять жертв Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у зверненні до українського народу на Михайлівській площі у Києві.

«Сьогодні з Михайлівського майдану у центрі Києва я звертаюсь і закликаю Російську Федерацію стати поруч з нами і через державне вшанування Голодомору продемонструвати високий, належний російському народові приклад людського співпереживання», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що сталінсько-комуністичний тоталітарний режим, який здійснював геноцид українського народу не мав національної ознаки.

За словами Президента, Україна закликає кожну націю до вшанування жертв Голодомору і визнання його актом геноциду українського народу. «Ми спільно були заручниками і жертвами минулого зла і повинні спільно від нього очиститися», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що Голодомор в Україні став першим кроком до злодійств Другої світової війни, зокрема, єврейських гетто, нацистських таборів і Голокосту.

В.ЮЩЕНКО подякував усім країнам, які законодавчо і політично визнали Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українства. Він вірить, що у 75-ту річницю трагедії «це одностайно здійснить Організація Об’єднаних Націй. Я глибоко вірю в це, бо глибоко вірю у справедливість».

Як наголосив В.ЮЩЕНКО, він не просить, а вимагає від Верховної Ради такого ж вчинку – визнання Голодомору актом геноциду. «Це обов’язок Верховної Ради, неминуча вимога історії, така сама, як акт проголошення української Незалежності. Звільніть себе від страху і неправди», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, якщо країна забуде про свою страшну історію, вона неминуче продасть свою душу, мову і пам’ять, «вона перетвориться на безлику територію з безликим і неживим народом. Ті, хто сьогодні заперечують Голодомор, глибоко і переконано ненавидять Україну, ненавидять нас, ненавидять наш дух, наше майбутнє, вони заперечують не історію, вони заперечують українську державність».

В.ЮЩЕНКО додав, що від імені українського народу він стверджує: «Жертви Голодомору мають бути вшановані як мученики однієї з найбільших катастроф в історії людства».

У своєму виступі він навів жахливі факти Голодомору, зокрема, те, що в Україні у 30-х роках минулого століття кожної хвилини помирало 17 осіб а щодоби - 25 тисяч, при цьому середній вік померлого чоловіка становив 7 років, жінки – 10 років.

Тримаючи у руці колосок пшениці, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що дуже хотів би простягнути цей маленький колосок в ті часи дітям, жінкам, чоловікам, «своєму діду Івану, який із родиною загинув у 32-му році». Він сказав, що хотів би передати цей колосок на Київщину, Черкащину, Миколаївщину, Кубань. «Якби я міг через десятиліття подати ці зерна селам, в яких люди вимерли майже до одного…», - сказав Президент

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ називає Голодомор трагедією українського народу. 24 листопада після завершення засідання Ради голів урядів країн – учасниць СНД у Мінську він сказав журналістам: «Це трагедія українського народу, і ці роки – 1932-1933 - вони є чорною сторінкою не лише в історії українського народу, але й народу Росії, Білорусі, Середньої Азії, мабуть і країн Закавказзя».