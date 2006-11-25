Херсонський Рух звинувачує КПУ у Голодоморі

Херсонська організація Народного Руху України на мітингу, присвяченому вшануванню жертв Голодомору 1932-1933 років закликали керівництво та Верховну Раду визнати Комуністичну партію України винною у трагедії українського народу 1932-1933 років.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, з цього приводу було зачитано спеціальне звернення до влади країни.

Водночас студенти херсонських вузів провели акцію на центральній площі Херсона, під час якої закликали Верховну Раду України визнати Голодомор геноцидом українців і підтримати Президентський проект закону про Голодомор. Молоді люди заклеїли роти стрічками з написом «33» і на груди повісили плакати: «Геноцид був! Це - історія!», «Визнання геноциду проти української нації – визнання майбутнього!».