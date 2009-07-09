У ПР підозрюють, що БЮТ і НУ-НС отримали команду від Тимошенко
Фракція скаржиться, що їх ігнорують
|Олександр ЄФРЕМОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
За словами О.ЄФРЕМОВА, з цього можна зробити висновок, що таким чином усіляко блокується ухвалення закону про підвищення пенсії, мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
«У нас є підозра, що цю команду вони отримали від прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав О.ЄФРЕМОВ.
Він також повідомив, що станом на дану годину поки що не заплановано проведення Погоджувальної ради у голови ВР.
«Ми не розуміємо такого відношення, і ми продовжуємо наполягати на своїй позиції», - сказав він.
Перший заступник лідера фракції Партії регіонів також назвав недоречною ідею проведення позачергових засідань, якщо не буде знайдений компроміс з даного законопроекту.
Як повідомляв УНІАН, робота ВР паралізована вже другий тиждень. Партія регіонів блокує парламент з вимогою прийняти закон про збільшення розміру мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Домовитися на Погоджувальній раді лідерам фракцій не вдавалося.
8 липня голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запропонував розглянути питання щодо можливості підвищення соціальних стандартів 9 липня о 12.00.
Зокрема, спікер виступив з ініціативою, аби доопрацьований законопроект щодо збільшення соціальних стандартів розглянули Комітет ВР з питань бюджету та Кабінет міністрів протягом 8 липня з тим, щоб 9 липня розглянути його в сесійній залі.