Азаров переконує, що роботу ВР блокують не регіонали, а бютівці

Заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявляє, що саме БЮТ блокує роботу Верховної Ради, відмовляючись прийняти закон про внесення змін до державного бюджету щодо підвищення зарплат і пенсій найбіднішим громадянам.

Про це йдеться в заяві М.АЗАРОВА, переданій УНІАН прес-службою народного депутата.

«Сьогодні народні депутати від фракції БЮТ вчергове зірвали засідання Бюджетного комітету ВР, який повинен був розглядати законопроект про підвищення зарплат, пенсій і соціальної допомоги, підготовлений Партією регіонів до другого читання і ухвалення в цілому», - сказав він.

М.АЗАРОВ, наголосив, що «ні уряд ТИМОШЕНКО, ні фракція БЮТ у парламенті нічого не можуть заперечити на обгрунтовані, ретельно розраховані законодавчі ініціативи Партії регіонів».

«І запропонувати їм нема чого. БЮТ примітивно блокує ухвалення закону, на який чекають мільйони людей, які через милість бездарної урядової політики опинилися за межею бідності», - сказав М.АЗАРОВ і відзначив, що «таким чином, саме фракція БЮТ блокує роботу Верховної Ради України».

Як заявив політик, «Партія регіонів ще раз наголошує, що блокування фракцією БЮТ роботи Верховної Ради із затвердження підвищених соціальних гарантій – це не боротьба з опозицією, це боротьба з власним народом».