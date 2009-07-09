Люди Луценка взялися за Шуфрича й без заяви Льовочкіна

Працівники Печерського райвідділу міліції Києва проводять дослідчу перевірку причин та обставин інциденту, який стався між народними депутатами України Нестором ШУФРИЧЕМ та Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, зазначивши, що С.ЛЬОВОЧКІН після інциденту з Н.ШУФРИЧЕМ звернувся за допомогою до одного з медичних закладів Печерського району столиці.

При цьому в ДЗГ нагадали, що згідно зі спільним наказом МВС та Міністерства охорони здоров’я, про осіб, які звертаються за допомогою до медиків через ушкодження, спричинені їм іншими особами, медперсонал лікарні зобов’язаний повідомити правоохоронні органи, що і було виконано ними в цьому випадку.

Як зазначили в ДЗГ, після отримання повідомлення до лікарні виїжджала слідчо-оперативна група.

Огляд місця, де відбувся інцидент, не проводився.

Згідно з чинним законодавством, міліція має 10 днів для проведення зазначеної перевірки, щоб у подальшому прийняти відповідне процесуальне рішення.

Водночас як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, С.ЛЬОВОЧКІН із офіційною заявою до органів внутрішніх справ наразі не звертався.

Як повідомлялося, учора Н.ШУФРИЧ вдарив у обличчя свого однопартійця С.ЛЬОВОЧКІНА. Інцидент стався у кінотеатрі "Зоряний" після засідання фракції ПР.

За даними народного депутата Катерини ЛУК’ЯНОВОЇ, C.ЛЬОВОЧКІН після побоїв Н.ШУФРИЧА звернувся до 12-ї міської лікарні Києва, де йому було надано медичну допомогу – проведено невідкладну хірургічну операцію.