У Чернігові намагалися підкупити виборців

Факт підкупу виборців зафіксований в одному з мікрорайонів Чернігова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ради громадянської мережі «Опора» Олександр ЛОМАКО з посиланням на інформацію штабу одного з кандидатів на посаду мера. Виборцям пропонували 20 гривень, щоб вони проголосували за одного з кандидатів.

За інформацією «Опори», інших суттєвих порушень під час голосування поки що не зафіксовано. Йдеться лише про технічні помилки.

Як зазначив під час брифінгу у прес-центрі «Вибори-2006» керівник мобільної моніторингової групи Юрій ПАПЕРНИЙ, є випадки, коли виборці не змогли проголосувати через неправильне написання прізвища у списку виборців.

Один з кандидатів Сергій ВІТРЕНКО назвав журналістам два факти, коли кількість бюлетенів, виданих для голосування вдома, перевищувала кількість заяв для голосування поза дільницею.

Також він звернув увагу журналістів на те, що один київський телеканал оприлюднив інформацію про те, що на виборах у Чернігові лідирує колишній мер.

«Голосування ще не закінчилося і ця інформація є тиском на виборців», - сказав він.