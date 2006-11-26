КВУ заявляє про спробу зірвати вибори у Кіровограді

Дії та бездіяльність Кіровоградської міської територіальної виборчої комісії ведуть до зриву виборів у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні представникам ЗМІ оголосив виконавчий директор Комітету виборців України Євген ПОБЕРЕЖНИЙ.

За його словами, причиною тому, насамперед, є спосіб, яким члени ТВК скасували реєстрацію одного з кандидатів на посаду мера Олександра НІКУЛІНА.

„Я не зміг ознайомитись з рішенням комісії, мені його просто не надали, так само і кандидату О.НІКУЛІНУ, відповідно, він не зміг оскаржити рішення у суді. Витяг із постанови надійшов на виборчі дільниці сьогодні зранку від невідомих осіб. На деяких ДВК це були фотокопії без підпису і печатки. Це все є грубим порушенням”, повідомив Є.ПОБЕРЕЖНИЙ.

Він додав, що виборче законодавство у державі неідеальне, але першочерговим завданням залишається не зміна закону, а покарання осіб, які його не дотримують.

Думку Є.ПОБЕРЕЖНОГО стосовно того, що вибори у Кіровограді можна вважати зірваними через дії міської ТВК підтримали деякі кандидати на посаду мера.

Народний депутат України від Соціалістичної партії України Микола САДОВИЙ, керівник обласного комітету партії повідомив, що звернеться до прокуратури, аби провести розслідування цієї справи.

Як повідомляв УНІАН Кіровоградська міська територіальна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата на посаду мера Олександра НІКУЛІНА постановою №64 на засіданні 25 листопада близько 23.40.

Засідання відбувалось за зачиненими дверима, представники кандидатів та преса не були допущені на засідання.

Підставою для такого рішення стало задоволення двох скарг щодо зафіксованих порушень, допущених О.НІКУЛІНИМ у ході виборчої кампанії. Перша – щодо незаконної агітації, друга – за проведення пікету під стінами ТВК, заявка на який не була вчасно подана до комісії.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції О.НІКУЛІН, під час проведення засідання комісія не мала кворуму: із 15 її членів були присутні лише 9. Одразу після оголошення про скасування реєстрації, члени комісії зачинились у приміщенні, відмовляючись надати копію рішення. Адвокати О.НІКУЛІНА встигли звернутись із скаргою на дії комісії до суду, однак судових виконавців також не було допущено до кімнати. На очах у представників ЗМІ останні протягом години намагались достукатись у двері комісії, однак змушені були піти ні з чим.

Як стверджують свідки, вночі з балкона кімнати, у якій знаходились члени ТВК, було викинуто пакет, який одразу підхопили невідомі, після чого зникли на автомобілі.

За 5 хвилин до 6-ої ранку 26 листопада суд відмовив адвокатам О.НІКУЛІНА у розгляді скарги, оскільки не мав на руках постанови ТВК.

За свідченням кількох кандидатів на посаду мера Кіровограда, чиї працівники працюють у дільничних виборчих комісіях, витяг із рішення територіальної виборчої комісії їм зранку почали привозити невідомі особи, які пред’являли документи і говорили, що діють від імені ТВК.

За словами О.НІКУЛІНА, постанови про скасування його реєстрації він так і не бачив, незважаючи на неодноразові звернення.