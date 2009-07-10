11% росіян назвали Мазепу героєм українського народу

Майже кожен третій росіянин не знає, хто такий Іван Мазепа (30%), зазначається в опитуванні Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Практично порівну тих, хто вважає його зрадником (26%) і неоднозначною історичною фігурою зі своїми честнотами і вадами (24%).

11 відсотків опитаних назвали гетьмана героєм українського народу.

Не знають, хто такий Іван Мазепа, в Поволжі (38%), Сибіру (39%) і на Далекому Сході (40%). Такі респонденти також частіше зустрічаються серед малоосвічених (43%) і 18-24-річних росіян (39%).

Вважати його героєм властиво, головним чином, уральцям (24%).

Негативну оцінку частіше дають жителі Північно-Західного округу (34%), росіяни старші 45 років (30-31%) і респонденти з вищою освітою (33%).

Вважати його суперечливою історичною постаттю найбільш схильні жителі Центрального округу і сибіряки (29% і 28%), а також 35-59-річні (28-26%) і росіяни з вищою освітою (32%).