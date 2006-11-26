Виборчі дільниці Полтави чекають на студентів
На 16:00 проголосувало 27% виборців
Станом на 16.00 в Полтаві на виборах міського голови проголосувало 27% виборців.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в територіальній виборчій комісії.
"Наразі проголосувало 26-27% виборців", - заявив голова ТВК Василь ПОХИЛЮК.
За його словами, до вечора очікується активна участь у голосуванні студентів, які повернуться до Полтави після вихідних.
Водночас в комітеті виборців України вважають, що в Полтаві вже проголосувало 28,6% виборців. Також в КВУ повідомили про випадки необгрунтованого включення виборців для голосування вдома.
У ТВК повідомили, що за станом на 16.00 на дільницях не зафіксовано порушень виборчого законодавства.
Нагадаємо, в Полтаві 238 тисяч виборців і з ранку відкрито всі виборчі дільниці.