Виборчі дільниці Полтави чекають на студентів

Станом на 16.00 в Полтаві на виборах міського голови проголосувало 27% виборців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в територіальній виборчій комісії.

"Наразі проголосувало 26-27% виборців", - заявив голова ТВК Василь ПОХИЛЮК.

За його словами, до вечора очікується активна участь у голосуванні студентів, які повернуться до Полтави після вихідних.

Водночас в комітеті виборців України вважають, що в Полтаві вже проголосувало 28,6% виборців. Також в КВУ повідомили про випадки необгрунтованого включення виборців для голосування вдома.

У ТВК повідомили, що за станом на 16.00 на дільницях не зафіксовано порушень виборчого законодавства.

Нагадаємо, в Полтаві 238 тисяч виборців і з ранку відкрито всі виборчі дільниці.