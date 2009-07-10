Томенко: сьогодні ми приречені розблокувати засідання ВР

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що сьогодні робота парламенту буде тимчасово розблокована для ухвалення рішення про перенесення дати закриття поточної сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

М.ТОМЕНКО нагадав, що сесія має завершитися сьогодні.

«Але я прогнозую, що буде ухвалене рішення сьогодні не закривати сесію і відтермінувати дату закриття сесії», - сказав він.

За словами віце-спікера, у ВР відбудеться як мінімум ще одне засідання наступного тижня.

«Позиція нашої фракції, позиція голови Верховної Ради, позиція всієї коаліції – ми не маємо морального права сьогодні стояти і співати гімн, не виконавши якісь мінімальні зобов’язання, які взяли на себе», - сказав він.

Серед цих зобов’язань, за словами М.ТОМЕНКА, ухвалення рішень щодо Євро-2012, внесення змін до держбюджету, змін до закону про вибори Президента та інші.

«Сьогодні ми приречені розблокувати засідання, аби перенести дату закриття сесії», - додав заступник голови ВР.

Як відомо, цього тижня через блокування фракції Партії регіонів парламент не працював жодного дня. “Регіонали” вимагають ухвалити закон про підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.