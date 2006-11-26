Губернатор погрожує Ющенку судом

Ніна ГАРКАВА обіцяє подати до суду на Президента України, якщо він не перегляне свої рішення про її відставку з посади голови Сумської облдержадміністрації.

Про це вона заявила в прямому ефірі НТН.

«Якщо в понеділок не буде ніяких подвижок в цьому плані, - у вівторок я подаю позови до суду», - зокрема, зазначила Н.ГАРКАВА.

Вона вкотре наголосила, що вважає своє звільнення та призначення тимчасово виконуючим обов’язки голови облдержадміністрації Володимира САПСАЯ незаконними.

«Якщо Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО - УНІАН) дасть належну оцінку абсолютно неправовим діям БАЛОГИ (глава Секретаріату Президента – УНІАН), якщо він візьме відповідальність на себе і відмінить ці три укази, які не є юридично правильними, я скину з себе бажання звертатися до суду», - заявила Н.ГАРКАВА.

Вона також сказала: «Шановний пане Президенте, я не хочу судитися з Вами!».

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Президент своїм Указом “Про внесення подання про звільнення Н.ГАРКАВОЇ” доручив Кабміну внести в тижневий термін подання про звільнення Н.ГАРКАВОЇ з посади голови Сумської ОДА у зв`язку з досягненням граничного віку проходження державної служби. У документі нагадується, що указом Президента України від 13 грудня 2005 року №1742 на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації була призначена Н.ГАРКАВА. 8 листопада 2006 року вона досягла граничного віку перебування на державній службі для жінок, визначеного статтею 23 Закону «Про державну службу», що згідно з пунктом 3 частини першої статті 30 цього ж закону є підставою для припинення державної служби.

22 листопада Н.ГАРКАВА заявила, що не вважає себе звільненою з посади губернатора, а указ про її відставку назвала спробою "підставити Президента".

24 листопада В.ЮЩЕНКО своїм указом скасував усі розпорядження голови Сумської ОДА Н.ГАРКАВОЇ, видані після 8 листопада 2006 року.

Крім того, іншим указом Президент доручив першому заступнику голови Сумської державної адміністрації В.САПСАЮ тимчасово виконувати обов`язки голови Сумської ОДА.