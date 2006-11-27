У Полтаві за підкуп виборців затримали студента

08:01, 27 листопада 2006
Політика
856

Прокуратура передала справу до суду

Прокуратура Полтави передала до Жовтневого райсуду кримінальну справу за фактом підкупу виборців на виборах міського голови, які проходили в неділю.

Як передає кореспондент УНІАН, в міській прокуратурі повідомили , що на дільниці номер 85 було затримано студента, який зустрічав виборців і видавав їм по 50 гривень за те, щоб вони проголосували за потрібного кандидата.

За даними прокуратури, порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Полтавської територіальної виборчої комісії Василь ПОХИЛЮК заявив журналістам про те, що «зафіксовано випадки нібито підкупу виборців». «На одній з дільниць студент пропонував гроші за голосування. Це все робив явно нефахівець. Це провокація з боку штабу, який боїться програти вибори», - підсумував В.ПОХИЛЮК.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter