У Полтаві за підкуп виборців затримали студента

Прокуратура Полтави передала до Жовтневого райсуду кримінальну справу за фактом підкупу виборців на виборах міського голови, які проходили в неділю.

Як передає кореспондент УНІАН, в міській прокуратурі повідомили , що на дільниці номер 85 було затримано студента, який зустрічав виборців і видавав їм по 50 гривень за те, щоб вони проголосували за потрібного кандидата.

За даними прокуратури, порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Полтавської територіальної виборчої комісії Василь ПОХИЛЮК заявив журналістам про те, що «зафіксовано випадки нібито підкупу виборців». «На одній з дільниць студент пропонував гроші за голосування. Це все робив явно нефахівець. Це провокація з боку штабу, який боїться програти вибори», - підсумував В.ПОХИЛЮК.