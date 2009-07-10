Регіонали готові відмовитися від канікул

Фракція Партії регіонів готова працювати у пленарному режимі аж до вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, проведення погоджувальних рад лідерів фракцій у голови Верховної Ради не дало жодних результатів. «Тому ми налаштовані на роботу весь канікулярний період до того часу, поки наші колеги по парламенту не зрозуміють, що першочерговим є народ України, а не примхи чи вимоги політиків», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що четверта сесія парламенту сьогодні не закрита, і тому в будь-який час за вимогою 150 депутатів може бути ініційоване позачергове засідання.

За його словами, фракція Партії регіонів обов’язково братиме участь у позачергових засіданнях, що будуть ініційовані представниками коаліції.

При цьому О.ЄФРЕМОВ додав, що фракція Партії регіонів і сама вдасться до скликання позачергових засідань, якщо ситуація переходитиме у надзвичайне русло.