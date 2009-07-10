МВФ погодилась на більшу діру в бюджеті України

Місія Міжнародного валютного фонду погодилася зі збільшенням дефіциту бюджету України з 4 до 6% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Разом із зміною прогнозу темпів економічного розвитку було переглянуто і показник дефіциту бюджету, який було розширено з 4 до 6% ВВП», - сказала вона.

За словами Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ, у збільшеному параметрі дефіциту бюджету відбито дефіцит балансу НАК «Нафтогаз України».

«Міністерство фінансів зараз відпрацьовує фіскальні заходи, які дадуть змогу обмежити цей показник на рівні 6% для того, щоб не порушити фіскальну стабільність», - пояснила Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Представник МВФ також повідомила, що в результаті перегляду програми співпраці змінено прогноз темпів економічного розвитку. Зокрема, за її словами, темпи падіння розвитку економіки збільшені з 8% до 14%.

Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ відзначила, що в результаті коригування програми український уряд узяв на себе зобов`язання про щоквартальне коригування тарифів, які будуть заповнені більш потужною системою соціального захисту.

Представник МВФ також повідомила, що для збалансування фінансового стану «Нафтогазу» уряд України проводить активний діалог з іншими міжнародними організаціями для врегулювання проблеми структурних дисбалансів, які утворилися в роботі компанії.

«Крім того, ми домовилися, що напередодні президентських виборів не порушуватимуться зобов`язання з дотриманню тих фіскальних показників, на які орієнтується ця програма (співпраця з МВФ)», - повідомила Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ.