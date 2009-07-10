Рада директорів МВФ розглядатиме третій транш лише через 3-4 тижні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду через три-чотири тижні на своєму засіданні розгляне питання про виділення Україні третього траншу кредиту в розмірі 3,3 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Що стосується дати засідання Ради директорів, то воно може відбутися через три-чотири тижні, починаючи від сьогоднішнього дня», - сказала Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Представник МВФ нагадала, що в МВФ діють специфічні процедури, відповідно до яких після узгодження з країною коригувань програми, впродовж десяти днів здійснюється внутрішній аналіз цього документа, після чого документи передаються на розгляд керівництву фонду.

«Після цього впродовж двох тижнів виконавчі директори проводять ознайомлення з документацією. Це така регулярна процедура, тому ми повинні орієнтуватися на те, що засідання Ради директорів відбудеться через три-чотири тижні», - підкреслила Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ заявила, що Місія МВФ рекомендуватиме Раді виконавчих директорів фонду збільшити наступний транш для України з 3,2 млрд. доларів до 3,3.