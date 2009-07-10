Тимошенко набридло критикувати, після виборів вона буде притягати

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмовляється критикувати дії Президента України Віктора ЮЩЕНКА, оскільки вважає це безглуздим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, відповідаючи на запитання журналістів про те, що стало причиною відсутності критики з її боку дій Президента і Національного банку.

«Я чесно вам хочу сказати: я просто припинила будь-яку критику, адже бачу, що на неї немає ніякої реакції. Я для себе визначилася з концепцією поведінки: я просто роблю справи, роблю в тих умовах, які сьогодні існують в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що уряд зараз у своїй роботі керується виключно необхідністю реалізації «конкретних і важливих справ».

«Думаю, що після президентських виборів наша команда буде вже не критикувати, а притягати до відповідальності тих, хто порушував закон і хто робив нечесні речі стосовно країни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.