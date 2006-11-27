Список людей, які отримали пістолети від Луценка

Перший у списку - сам міністр

"Українська правда" опублікувала уривки зі списку людей, які отримували пістолети від Луценка (в хронологічному порядку) 2005 рік Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Олександр Фокін, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Третьяков, перший помічник Президента Олександр Барановський, міністр сільського господарства Олександр Зінченко, держсекретар України Віктор Пинзеник, міністр фінансів Павло Альошин, керівник особистої охорони Віктора Ющенка Олексій Івченко, глава "Нафтогазу" Олег Рибачук, віце-прем`єр з питань євроінтеграції Володимир Скомаровський, голова Держмитслужби Станіслав Ніколаєнко, міністр освіти Петро Порошенко, секретар Ради нацбезпеки Іван Плачков, міністр палива та енергетики Давид Жванія, міністр надзвичайних ситуацій Євген Червоненко, міністр транспорту та зв’язку Іван Сподаренко, народний депутат, член фракції СПУ Юрій Артеменко, губернатор Запорізької області Віктор Балога, губернатор Закарпатської області Михаїл Саакашвілі, президент Грузії Вано Мерабішвілі, голова МВС Грузії Олександр Ковальов, голова наглядової ради "Донвугілля" Валентин Симоненко, голова Рахункової палати Микола Гордієнко, заступник голови МЗС Ш. Джанашвілі, заступник голови МВС Грузії Г. Месхішвілі, заступник голови Адміністрації МВС Грузії Віктор Ющенко, Президент України Юрій Павленко, міністр молоді та спорту Петро Олійник, губернатор Львівської області Роман Ткач, губернатор Івано-Франківської області Олександр Черевко, губернатор Черкаської області Валентин Зайчук, керівник апарату Верховної Ради Олександр Омельченко, мер Києва Віктор Шокін, заступник генпрокурора Дейнега Володимир, депутат Київської міської ради Піскун Святослав, генпрокурор Шумілкін Володимир, голова Харківської міськради О. Моргун, радник першого віце-прем’єр-міністра Борис Зайчук, голова правління Пенсійного фонду Віктор Капустін, голова правління ВАТ "Укрексімбанк" Ігор Дріжчаний, голова СБУ Іван Стойко, губернатор Тернопільської області Володимир Шандра, міністр промислової політики Василь Гурєєв, народний депутат України, член фракції "Наша Україна" Сергій Матвієнков, народний депутат України, член СПУ Володимир Бойко, народний депутат України, член СПУ Богдан Буца, міністр Кабінету міністрів Оксана Теренова, засновник ІВГ "Телеграф" Едуард Зейналов, губернатор Кіровоградської області Віктор Тополов, міністр вуглепрому М. Короткий, головний консультант юридично-наукового забезпечення секретаріату Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради Арсеній Яценюк, міністр економіки Роман Шубін, керівник головного слідчого управління Генпрокуратури Віктор Бондар, міністр транспорту та зв’язку 2006 рік Ігор Дзвоник, депутат Київської міської ради Юрій Поляченко, міністр охорони здоров`я Станіслав Сташевський, перший віце-прем`єр Володимир Мойсик, голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради Олександр Шевчук, губернатор Дніпровської районної адміністрації Києва Ігор Дріжчаний, голова СБУ Калюжка Є.Т., перший заступник директора ДДГІРФО Олексій Малиновський, народний депутат, член фракції СПУ Іван Мірабішвілі, голова МВС Грузії Олег Рибачук, глава секретаріату президента Микола Полудьонний, радник президента Віктор Матчук, губернатор Рівненської області Микола Овчаренко, заступник губернатора Черкаської облоасті Ігор Ліховий, міністр культури і туризму Олександр Ковальов, Голова наглядової ради "Донвугілля" Микола Мельник, заступник голови ЦВК Валерій Василюк, радник глави секретаріату президента Ігор Дріжчаний, голова СБУ Сергій Рахманін, редактор відділу політики газети "Дзеркало тижня" Терпеливець М.С., помічник міністра апарату міністра

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