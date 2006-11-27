КВУ оприлюднив попередні результати виборів у Полтаві

За попередніми даними Комітету виборців України, на виборах мера Полтави лідирує Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у КВУ, станом на 2.00 понеділка, представники КВУ опрацювали 66% протоколів. 53,1% виборців проголосували за А.МАТКОВСЬКОГО, за Віктора ЖИВОТЕНКА – 27,1%. Андрію БАРАНОВУ віддали свої голоси 7,5% виборців. Проти всіх проголосували 4,8% виборців.

На дільниці в день виборів 26 листопада прийшли 37% виборців.