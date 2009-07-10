Стрілянина у центрі Києва: 20 разів «випадково» натиснули на курок

За попередніми даними міліції, стрілянину в квартирі у центрі Києва влаштував не Михайло ГОНЧАР – колишній зять Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, після того, як правоохоронці потрапили до квартири на вул. Городецького, 12, звідки близько опівдня чулися пострілі, зясувалося, що "в квартирі знаходилися дві людини, один з яких громадянин Г., 1975 р. н., спав, а інший – громадянин Т., 1978 р. н., зазначив, що він випадково почав натискати на курок мисливського карабіна "Вулкан ТК".

Як зазначив співрозмовник агентства, оперативною групою в приміщенні було знайдено близько 20 відстріляних гільз.

За попередньою інформацією, обидва чоловіки знаходились в стані сп’яніння.

Причини та обставини інциденту поки що остаточно не з’ясовані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, близько 11.00, до міліції надійшла інформація, що чоловік замкнувся у квартирі і стріляє по стелі та вікнам. Певний час співробітники міліції, які прибули за вказаною адресою, не могли потрапити до квартири, оскільки її власник не відчиняв дверей. Як повідомляли поінформовані джерела, власником квартири, де стріляли, є колишній зять Президента України М.ГОНЧАР.