На виборах мера Кіровограда лідирує комуніст

За результатами паралельного підрахунку голосів, на виборах міського голови Кіровограда лідирує комуніст Володимир ПУЗАКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані станом на 11.00 оприлюднило регіональне відділення Комітету виборців України. Згідно із наданою інформацією, всього у голосуванні взяли участь 43013 виборців Кіровограда. За результатами 80% оброблених протоколів на виборах лідирує перший секретар обласного комітету Комуністичної партії України В.ПУЗАКОВ, набравши 16,2% голосів виборців (6967 голосів).

На другому місці депутат депутат Кіровоградської міської ради Олександр ДАНУЦА із результатом 15% (6467 голосів).

У трійці лідерів також місцевий бізнесмен Олександр ТАБАЛОВ. За нього проголосували 13,9% виборців або 5989 голосів.

Як повідомили у Кіровоградській міській територіальній виборчій комісії, ТВК продовжує приймати виборчі бюлетені та протоколи з дільниць.