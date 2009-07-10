Суркіс закликав польських чиновників до інформаційної дисципліни

Член Виконкому УЄФА, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС закликає польських чиновників відмовитися від заяв про неспроможність України підготуватися до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.СУРКІС заявив сьогодні під час третього засідання Українсько-польського комітету з питань підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Ми ніколи не ставили під сумнів те, що Польща може належним чином підготуватися до турніру, і я прошу таким же чином шанобливо ставитися до української сторони», - сказав Г.СУРКІС.

Президент ФФУ також вважає за доцільне підписати міжурядову угоду про єдину інформаційну політику, що супроводжує в обох країнах процес підготовки до Євро-2012.

«Нам не варто соромитися такого терміну як «інформаційна дисципліна», оскільки саме через її відсутність наші опоненти регулярно маніпулюють резонансними заявами можновладців», - сказав він.

Г.СУРКІС вважає, що угода про єдину інформаційну політику повинна бути підписана на міжурядовому рівні.