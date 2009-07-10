Ющенко взяв під особистий контроль три кримінальні справи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на якнайшвидшому розслідуванні Генеральною прокуратурою України трьох резонансних кримінальних справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому він наголосив сьогодні під час зустрічі з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ, першим заступником керівника МВС Михайлом КЛЮЄВИМ та заступником голови СБУ Василем ГРИЦАКОМ. У зустрічі також взяла участь заступник глави Секретаріату Президента України - представник Президента у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК.

Звертаючись до генерального прокурора, В.ЮЩЕНКО закликав його взяти під особистий контроль та інформувати про хід розслідування трьох кримінальних справ:

порушеної за фактом насильницької смерті 16 червня ц.р. Валерія Олійника у Голованівському районі Кіровоградської області;

порушеної за фактом загибелі 29 червня ц.р. підлітка І.Зарицького у Миколаївському районі Львівської області;

порушеної за фактом бійки, що сталася 28 червня ц.р. між відвідувачами кафе у м.Марганець та внаслідок якої виникла сутичка між українцями та вірменами.

Президент звернув увагу генпрокурора на те, що ці справи «винятково резонансні для всього суспільства, адже у них всіх фігурує влада».

«Для Генеральної прокуратури, СБУ, міліції тест - ефективно розслідувати ці справи, довести їх до суду і відстояти в суді закон», - підкреслив В.ЮЩЕНКО. Він закликав правоохоронців якнайшвидше знайти колишнього народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО та здійснювати відповідно найактивнішу координаційну роботу. «Кордон закритий, злочинець перебуває в Україні. Є деяка інформація, в чиїх оселях він може знаходитися. Переконаний, що це питання декількох днів», - сказав глава держави. Він попросив О.МЕДВЕДЬКА «зранку до вечора контролювати це питання». Президент наголосив, що готовий надати зі свого боку будь-яку необхідну допомогу.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що стурбований перекваліфікацією цієї справи для начальника райвідділу міліції Михайла КОВАЛЬСЬКОГО, коли сьогодні «підводиться до теми зловживання службовим положенням», а не фактично співучасті у вбивстві.

Президент також наголосив на необхідності завершення питання щодо незаконності придбання у Кіровоградській області мисливських угідь В.ЛОЗІНСЬКИМ. Генеральною прокуратурою направлено звернення до суду щодо визнання недійсності відповідних угод.

Глава держави просить генпрокурора здійснити також перевірку щодо наявності ознак правопорушень у діях суддів, які приймали рішення, коли у незаконний спосіб виділяли В.ЛОЗІНСЬКОМУ угіддя. «Вони мають за законом понести відповідальність», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я незадоволений темпами, я не задоволений тим, що при всіх потугах, які вжиті, В.ЛОЗІНСЬКИЙ не заарештований, не знайдений. Допитано більше тисячі людей, кордони закриті; будь ласка, давайте відповідь, чому ця людина не постає перед судом», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про загибель підлітка у Львівській області, він назвав цинічними дії місцевої міліції в цьому питанні. «Десять днів не вживалось жодних дій обласною прокуратурою. Вбито дитину, правоохоронні органи не діють. Немає ані своєчасної інформації, ані своєчасного слідства», - наголосив В.ЮЩЕНКО. «Генеральна прокуратура має дати правову оцінку діям міліції», - зазначив він. Лише після втручання Президента України було розглянуто можливість порушення кримінальної справи.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що за наявною інформацією, тіло дитини зникло. «Немає тіла - немає кримінальної справи, як хтось надіється. Я вимагаю, щоб ви втрутилися. Якщо Генеральна прокуратура, СБУ на центральному рівні не втрутяться, ця справа буде захована», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент також стурбований ситуацією, що склалася із розслідуванням кримінальної справи щодо вбивства у м.Марганець. «Я просив би вийти на режим щоденного інформування щодо просування також і цього слідства. Прошу генерального прокурора зі свого боку забезпечити найприскіпливіший нагляд за дотриманням законності під час розслідування цієї кримінальної справи», - сказав глава держави.

«Я наполягаю, щоб ми захистили людей. Злочинці повинні нести відповідальність», - наголосив Президент.