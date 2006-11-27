Кушнарьов носить в портфелі подарунок для Тимошенко

Кушнарьов вирішив подарувати іменинниці Тимошенко справжнє намисто.

Про це він сказав "Українській правді", виходячи з засідання погоджувальної ради в понеділок.

За його словами, він розраховував вручити їй подарунок на погоджувальній раді, однак Тимошенко на неї не з`явилася.

"Її немає, і я її не бачив, але подарунок ношу у портфелі", - зазначив він.

За словами депутата, він вирішив подарувати Тимошенко справжнє намисто, оскільки після відомого випадку дізнався, що Тимошенко носить біжутерію.

Він зізнався, що придбав намисто на виставці, і сплатив за нього "невеликі гроші".

За словами Кушнарьова, ці гроші "йому дозволяє сплатити депутатська зарплата".

Намисто є кораловим, червоного кольору.

На питання, що він побажає Тимошенко в день народження, він відповів:

"Пам’ятати про те, що за природою вона - не лише політик, але й жінка".

"Українська правда"