Кушнарьов носить в портфелі подарунок для Тимошенко
Лідерка БЮТ святкує день народження
Кушнарьов вирішив подарувати іменинниці Тимошенко справжнє намисто.
Про це він сказав "Українській правді", виходячи з засідання погоджувальної ради в понеділок.
За його словами, він розраховував вручити їй подарунок на погоджувальній раді, однак Тимошенко на неї не з`явилася.
"Її немає, і я її не бачив, але подарунок ношу у портфелі", - зазначив він.
За словами депутата, він вирішив подарувати Тимошенко справжнє намисто, оскільки після відомого випадку дізнався, що Тимошенко носить біжутерію.
Він зізнався, що придбав намисто на виставці, і сплатив за нього "невеликі гроші".
За словами Кушнарьова, ці гроші "йому дозволяє сплатити депутатська зарплата".
Намисто є кораловим, червоного кольору.
На питання, що він побажає Тимошенко в день народження, він відповів:
"Пам’ятати про те, що за природою вона - не лише політик, але й жінка".