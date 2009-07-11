Ющенко поклав квіти до пам'ятника гетьману Виговському

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який бере участь в урочистостях з нагоди 350-ї річниці перемоги козацького війська під Конотопом, поклав квіти до пам`ятника гетьману Івану Виговському у селі Шаповалівка Конотопського району Сумської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Президента, пам`ятник гетьману України Івану Виговському встановлено у сквері центральної частини села Шаповалівка поблизу сільського будинку культури за кошти районного бюджету.

Скульптор - Ю.МЕДВІДЬ, архітектор - В. БИКОВ. Бюст Івана Виговського встановлено на п`єдесталі з глиби кварциту, добутого з Баницького кар`єру Глухівського району Сумської області.

На п`єдесталі закріплена металева табличка у вигляді грамоти із зображенням гетьманських атрибутів: металевого кованого герба та булави, з написом: «Іван Виговський - гетьман України». Висота пам`ятника - 4 метри.

У центрі Шаповалівки В.ЮЩЕНКО також поклав квіти до меморіалу воїнам, загиблим під час Другої світової війни.