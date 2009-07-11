Російські байкери проїхали Севастополем із подарунком Путіна

Близько 30 тисяч людей зібралися цієї ночі в Севастополі, на 17-му кілометрі Ялтинської траси, на відкритті XIII міжнародного байк-шоу «Нічні вовки».

Як передає кореспондент УНІАН, для участі в заході прибули від однієї до півтора тисяч байкерів з України, Росії, Білорусі, Молдови та кількох країн "далекого зарубіжжя".

Церемонія відкриття байк-шоу почалася о 19.00 на промисловому майданчику-кар`єрі Балаклавського рудоуправління біля гори Гасфорт.

У церемонії також взяли участь представники керівництва Севастопольської міськдержадміністрації, Севастопольської міськради, Балаклавської райдержадміністрації.

До півночі на спеціально обладнаній сцені виступали групи «Мордор», «Монгол Шуудан» і «Пілот».

Кульмінаційна частина, присвячена 65-річчю звільнення міста-героя Севастополя від фашистських загарбників, - вистава з використанням трюків, технічних, музичних, відео- і кіноефектів, лазерної анімації - розпочалася рівно опівночі.

Спеціальне шоу продемонстрували члени мотоклубу «Нічні вовки» на чолі з лідером Олександром ЗАЛДОСТАНОВИМ («Хірург»). Потім шоу-програма продовжилася за участю груп «Аліса» і «Корсика».

Сьогодні, як передає РІА "Новости", колона байкерів проїхала через центр Севастополя для покладання квітів на Алеї героїв та пам`ятника Нахімову. Колону очолив Хірург із закріпленим на мотоциклі російським прапором, подарованим йому перед від`їздом до Севастополя прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним (Путін 7 липня побував у московській штаб-квартирі "Нічних вовків").

Увечері почнеться шоу-програма за участю відомих рок-груп.

Як повідомляв УНІАН, раніше подібні фестивалі проходили в Калінінграді (Росія).