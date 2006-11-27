Адвокати оскаржили рішення про утримання Курочкіна під вартою

Адвокати російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА просять Апеляційний суд міста Києва відмінити постанову Голосіївського районного суду столиці, який їхньому підзахисному обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомив УНІАН один із адвокатів М.КУРОЧКІНА Василь ДІДЕНКО, з відповідною скаргою адвокати звернулися сьогодні об 11.00 до Апеляційного суду Києва.

Він не став уточнювати мотивувальний зміст цієї скарги, однак зазначив, що захист М.КУРОЧКІНА просить суд обрати для нього міру запобіжного заходу, не пов’язану з триманням під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада М.КУРОЧКІНА затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва.

За даними начальника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирила КУЛІКОВА, М.КУРОЧКІН підозрюється у причетності до скоєння двох злочинів.

23 листопада Голосіївський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу для М.КУРОЧКІНА - утримання під вартою.