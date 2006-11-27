Черновецький вимагає від підлеглих довідку від психіатра

Мер Києва Леонід Черновецький вирішив при призначенні керівників комунальних підприємств враховувати стан їхнього здоров`я, у тому числі психічного.

Про це сказано в розпорядженні мера, повідомляє Українська правда.

Своїм розпорядженням Черновецький вніс зміни до порядку призначення керівників комунальних підприємств, прийнятого в листопаді 2005 року.

Відповідно до змін, до подання в кандидати на посаду керівника комунального підприємства, крім його автобіографії, заяви, копії документів про освіту, копії трудової книжки й інших документів, повинна додаватися також довідка про стан здоров`я, у тому числі психічного.

Подання на кандидата робиться, як і раніше, начальником профільного головного управління КМДА, що також готує проект контракту.

Проект контракту погоджують перший заступник голови Київміськадміністрації, головні управління економіки й інвестицій, комунальної власності, фінансове, праці й зайнятості, відділ з охорони праці, юридичне управління та управління з кадрової роботи.

Строк узгодження контракту в цих структурах не повинен перевищувати 1 дня замість 5 днів, як це було раніше.

Після узгодження контракт підписують заступник голови Київміськадміністрації, що курирує економічні питання (раніше - профільний заступник), і кандидат на посаду керівника.

При розірванні контракту з ініціативи власника майна начальник Головного управління подає на ім`я мера подання з обґрунтуванням причини звільнення.

В разі потреби, а не в обов`язковому порядку, до подання про розірвання додаються акти, матеріали службового розслідування, пояснювальна записка керівника й інші документи, що стосуються звільнення.

Також Черновецкий вніс зміни до типової форми контракту, зазначивши, що керівник щороку до 25 грудня повинен надавати достовірну інформацію про свій стан здоров`я.

Також у спеціальних умовах контракту зазначено, що керівник повинен забезпечувати виконання показників фінплану підприємства й показників ефективності використання майна й прибутку, перелік і розміри яких щороку встановлює профільний підрозділ Київміськадміністрації.

Відповідні зміни будуть внесені до діючих контрактів з керівниками до 16 грудня.