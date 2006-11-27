Симоненко: Ющенко шантажує і розколює суспільство

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО називає провокаційними заяви Президента України про намір провести референдум з конституційної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам П.СИМОНЕНКО наголосив, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО неодноразово заявляв про необхідність внесення змін до Основного Закону, навіть створив Конституційну комісію, але при цьому так і не відповів на запитання, що конкретно він хоче змінити і в якому напрямі повинні бути ці зміни.

«Що він має намір удосконалювати, щоб захистити головне – права і свободи наших громадян? Тобто я не відчув, що Президент готовий піти на наступне: не декларувати права і свободи громадян, а через державні інституції гарантувати виконання з боку держави зобов`язань із захисту цих прав і свобод», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він також наголосив, що всі ідеї, пов`язані з реформуванням Конституції, - це черговий етап «політичних провокацій і політичного шантажу». «Президент і його команда, зрозуміло, програють повністю в умовах переходу до парламентсько-президентської республіки. Практично за два роки жодної соціально-економічної значущої ініціативи не було. І в цій частині Президент постійно шантажує суспільство, посилюючи його розкол. Або це реабілітація ОУН-УПА, або це трагедія на голоді 1932-33 рр. Намагається посилити протиріччя, у тому числі й міжетнічні і міждержавні», - сказав він.

Лідер КПУ переконаний, що питання реформування Конституції не направлене на вдосконалення системи влади. Сьогодні, за його словами, йде спроба боротьби за владу, зіставлення Секретаріату Президента і його оточення в цілому антикризової коаліції. «Я вважаю, що шантаж про винесення в суспільство пропозицій щодо нового тексту Конституції недоречний», - підкреслив П.СИМОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Президент України В.ЮЩЕНКО в зверненні до українського народу з нагоди Дня свободи висловив готовність продовжити наведення ладу в державі, і з цією метою він ініціює продовження конституційної реформи. За його словами, вона поставить крапку в конфлікті повноважень і зробить демократичний вибір громадян необоротним. ”Нам потрібна Конституція свобод, які реально виконуються. І якщо конституційний діалог політиків зайде в глухий кут, я дам можливість людям сказати своє слово ”, - зазначив Президент.