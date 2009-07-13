Росія обіцяє пролити світло на інцидент з ракетами в Севастополі

Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони Росії обіцяють роз`яснити інцидент з перевезенням військовослужбовцями Чорноморського флоту РФ ракет територією Севастополя.

Такі запевнення агентство УНІАН одержало у відповідь на письмові звернення до прес-служб МЗС РФ і Міноборони РФ з проханням прокоментувати даний інцидент.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв`язку з перевезенням військовослужбовцями Чорноморського флоту крилатих ракет через густонаселений район Севастополя.

Як зазначив керівник прес-служби МЗС України Василь КИРИЛИЧ, “8 липня 2009 року в Севастополі було зупинено три автомобілі і групу військовослужбовців ЧФ РФ, які, грубо порушуючи Угоду між Україною і Російською Федерацією про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року, а також законодавство України, без узгодження з компетентними органами України здійснювали перевезення крилатих ракет через густонаселений район м. Севастополь”.

”Вказані дії російської сторони є черговим свідоцтвом нехтування умовами тимчасового перебування Чорноморського флоту на території України, визначеними двосторонніми міжнародними договорами і законодавством України”, - підкреслив В.КИРИЛИЧ.

Раніше джерело в Управлінні МВС м. Севастополя повідомило УНІАН, що до складу затриманої співробітниками ДАІ колони вантажних автомашин ЧФ Росії входили три ракетовози на базі автомашини «КрАЗ» у супроводі озброєної охорони і пожежного спецавтомобіля.

Пред`явити правоохоронцям для огляду вантаж російські військовослужбовці відмовилися, посилаючись на спеціальний характер вантажу і відповідний наказ командування ЧФ, зазначив співрозмовник агентства. Проте українські правоохоронці зажадали провести перевірку і встановили, що вулицями міста провозять без яких-небудь дозвільних документів крилаті ракети. При цьому, сказав співрозмовник агентства, ніякого узгодження на це перевезення з компетентними органами України не було.