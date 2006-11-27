Янукович порушив митний режим Білорусі

Після засідання ради глав урядів СНД у Мінську Віктор Янукович збирався відвідати свою батьківщину село Януки, щоб ушанувати пам`ять жертв Голодомору.

Однак, як стало відомо газеті "Комерсант-Україна", візит був продиктований і іншою причиною.

Справа в тім, що в безпосередній близькості від Януків знаходиться "мисливська Мекка" Білорусії – Браславські озера, де в сезон полюють на вовків, лисиць і лосів, пише видання.

Весь минулий тиждень Браславські озера були закриті для відвідування у зв`язку з "підготовкою приїзду Сергія Сидорського з високим гостем".

Для Сидорського в мінському аеропорту були підготовлені вертольоти (Янукович теж збирався летіти в Януки на вертольоті і провести там увесь день).

Співробітники посольства України повідомили, що Віктор Янукович привіз із собою в Мінськ мисливську амуніцію.

"Довелося пояснювати прикордонникам, чому разом з пістолетами особистої охорони без реєстрації будуть ввозитися мисливські рушниці",– повідомив один зі співробітників посольства, підкресливши, що білоруські прикордонники не висували ніяких претензій і погодилися на таке порушення режиму.

Підтвердили факт провозу мисливських рушниць і журналісти з прем`єрського пулу.

"Дійсно, з літака вивантажували два чохли від мисливських рушниць, але що було в них – невідомо",– розповів виданню один з них.

Українська правда