Як українці оцінюють зовнішню політику Росії (соцопитування)

Більше половини (51,5%) опитаних громадян України вважають, що Росія прагне домінувати на пострадянському просторі і включити сусідні країни, що раніше входили до складу Радянського Союзу, до сфери свого впливу.

Як повідомили УНІАН у Центрі Разумкова, такими є дані соціологічного опитування, проведеного у жовтні цього року.

При цьому 30,0% респондентів вважають, що Росія будує свої взаємини з колишніми радянськими республіками на основі принципів рівноправності і поваги суверенітету цих країн. 18,5% опитаних не визначилися у цьому питанні.

Так само більше половини опитаних (51,8%) вважають, що у взаєминах з країнами, які раніше входили до складу СРСР, Росія намагається захищати лише власні інтереси навіть за рахунок інтересів сусідніх країн, 31,8% переконані, що Російська Федерація поважає і враховує інтереси сусідніх країн. 16,4% − не визначилися.

Оцінки характеру російської зовнішньої політики істотно відрізняються в регіонах України, зауважили у Центрі Разумкова. Так, у Західному регіоні 74% опитаних дотримуються думки, що Росія прагне домінувати на пострадянському просторі і включити сусідні країни, що раніше входили до складу Радянського Союзу, до сфери свого впливу, і лише 9,1% − що вона будує свої взаємини з республіками колишнього СРСР на основі принципів рівноправності і поваги їх суверенітету; у Центральному регіоні − відповідно 57,1% і 24,4%, у Південному − відповідно 37,6% і 49,8%; у Східному − відповідно 39,3% і 38,5%.

33,6% респондентів дотримуються думки, що у Росії зараз відбуваються зміни у напрямі розвитку демократії і розширення громадянських свобод, 37,1% відзначають посилення авторитаризму і обмеження громадянських свобод (29,3% − не визначилися).

Жителі Західного і Центрального регіонів України частіше схильні вважати, що у Росії відбуваються процеси посилення авторитаризму, а жителі Південного та Східного регіонів − що там розвивається демократія. Так, серед опитаних на Заході України 13,8% відповіли, що в Росії зараз відбуваються зміни в напрямі розвитку демократії і розширення громадянських свобод, 53,1% − у напрямі посилення авторитаризму і обмеження громадянських свобод; у Центральному регіоні − відповідно 29,1% і 43,6%; у Південному регіоні − відповідно 50% і 22,2%; у Східному регіоні − відповідно 42% і 28,1%.

Як зауважили у Центрі Разумкова, оцінки процесів, що відбуваються в Росії, помітно впливають на уявлення громадян України про те, яким чином їй потрібно будувати свою зовнішню політику. Так, серед тих, хто вважає, що в Росії зараз відбуваються зміни у напрямі розвитку демократії, 64,4% дотримуються думки, що відносини з Росією мають бути пріоритетним напрямом української зовнішньої політики, а серед тих, хто вважає, що в Росії посилюються авторитарні тенденції, такої точки зору дотримуються лише 26,7%.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 26 жовтня в усіх областях, Києві та Криму за багатоступеневою випадковою вибіркою із квотним відбором респондентів на останньому етапі, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками (регіон проживання, тип і розмір населеного пункту, вік, стать). Опитано 2006 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки опитування не перевищує 2,3%.