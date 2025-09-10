Президент Польщі відреагував на наліт російських дронів

За підрахунками польських військових, всього кордон перетнуло близько десятка російських безпілотників.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що перебуває у постійному контакті з міністром оборони і військовим керівництвом у зв'язку з порушенням повітряного простору країни російськими дронами.

У соціальній мережі Х Навроцький заявив, що постійно контактує з очільником міноборони Польщі та ключовими командувачами польських збройних сил з моменту порушення польського повітряного простору.

"Я брав участь у брифінгах в Оперативному командуванні Збройних сил. Незабаром я проведу брифінг в Бюро нацбезпеки, на якому буде присутній голова уряду. Безпека нашої Батьківщини є головним пріоритетом і вимагає тісної співпраці", – заявив Навроцький.

Атака Росії на Польщу 10 вересня - що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня Польща привела ППО та авіацію в стан найвищої готовності на тлі масованої російської атаки на Україну. Частина ударних дронів перетнула кордон.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військові вночі збивали об'єкти, які порушили повітряний простір країни. При цьому він не став вказувати, що польський повітряний простір перетинали саме російські безпілотники.

Втім, вже невдовзі Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що повітряний простір країни порушили саме російські безпілотники.

"Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян", - йдеться у заяві.

Через вторгненням у повітряний простір Польщі російських дронів у 10 воєводствах оголосили пришвидшений виклик резервістів в територіальну оборону.

