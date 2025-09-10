Повітряний простір Польщі порушили більше десяти обʼєктів, - міністр оборони країни

За його словами, частина цілей становила безпосередню загрозу для Польщі, тож військові їх збили.

В ніч на середу, 10 вересня, повітряний простір Польщі порушили більше десятка російських дронів. Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х.

"Польські та союзницькі системи радіолокації відстежили кільканадцять об'єктів, які порушили повітряний простір. Зіткнувшись з тими, що могли становити загрозу, Оперативний командувач збройних сил прийняв рішення про їх нейтралізацію", – заявив міністр.

За його словами, безпілотники, які могли становити загрозу, були збиті. Наразі триває пошук та ідентифікація місць можливого падіння елементів збитих об'єктів.

Російська атака на Польщу

В ніч на 10 вересня Польща привела ППО та авіацію в стан найвищої готовності на тлі масованої російської атаки на Україну. Частина ударних дронів перетнула кордон.

Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що повітряний простір країни порушили саме російські безпілотники. "Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян", - йдеться у заяві.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що перебуває у постійному контакті з міністром оборони і військовим керівництвом у зв'язку з порушенням повітряного простору країни російськими дронами.

