За його словами, слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше.

Російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності російського диктатора Володимира Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини.

Про це заявив міністр закордонних спав України Андрій Сибіга, якого цитує прес-служба МЗС.

"Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше – і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу", - зазначив він.

За його словами, ця ситуація свідчить про те, що нарешті потрібно ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО.

Сибіга підкреслив, що Україна вже давно пропонує такий крок, його необхідно зробити заради колективної безпеки.

Водночас, як зауважив міністр, це також заклик до партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захиститися від зростаючої кількості російських дронів і ракет, які регулярно атакують нас.

"Крім того, санкції мають бути посилені без зволікань. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити – і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю", - додав очільник МЗС.

Російські дрони в Польщі

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військові вночі збивали об'єкти, які порушили повітряний простір країни. Він оголосив, що скликав термінове засідання уряду через ситуацію із безпекою.

Водночас, Туск не став вказувати, що польський повітряний простір перетинали саме російські безпілотники.

Він додав, що президент країни Кароль Навроцький у курсі того, що відбувається.

Згодом Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що повітряний простір країни порушили саме російські безпілотники. За наказом оперативного командувача Збройних Сил "негайно розпочали оборонні процедури".

