'Акт агресії': ЗС Польщі заявили, що збили російські БПЛА

Зазначається, що польська ППО збила частину дронів, які порушили повітряний простір країни під час атаки РФ на Україну.

Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що повітряний простір країни порушили саме російські безпілотники.

Як йдеться у заяві командування ЗС Польщі в соцмережі Х, це був "акт агресії", який становить безпосередню загрозу громадянам країни.

"Внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об’єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян", - йдеться у заяві.

За наказом оперативного командувача Збройних Сил "негайно розпочали оборонні процедури". Зазначається, що польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізацію.

"Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів", – йдеться у повідомленні.

Польща моніторить поточну ситуацію, а сили ППО залишаються "в повній готовності до подальших дій".

Атака на Польщу - що відомо

В ніч на 10 вересня Польща привела ППО та авіацію в стан найвищої готовності на тлі масованої російської атаки на Україну. Частина ударних дронів перетнула кордон.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військові вночі збивали об'єкти, які порушили повітряний простір країни. При цьому він не став вказувати, що польський повітряний простір перетинали саме російські безпілотники.

Через вторгненням у повітряний простір Польщі російських дронів у 10 воєводствах оголосили пришвидшений виклик резервістів в територіальну оборону.

