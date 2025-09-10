'Цілком свідома стратегія': Подоляк розкрив, навіщо РФ атакувала Польщу дронами

Він закликав не жити ілюзіями про те, що стратегія "умиротворення агресора" спрацює.

Росія навмисно і продумано атакувала дронами Польщу. Це був "тест на систему можливих відповідей Заходу" на такі акти агресії з боку Кремля.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

"РФ навмисно, продумано і з конкретними намірами атакувала дронами Польщу. Це, поза сумнівом, цілком свідома стратегія. Щоб протестувати "систему можливих відповідей Заходу" та довести, що її немає. Щоб шокувати європейських партнерів України, налякати їх і вивести з алгоритмів підтримки. Щоб розширити й масштабувати війну на території Європи. Щоб привчити до думки про можливість та обов’язковість війни", - заявив Подоляк.

Радник голови ОП зауважив, що Росія добровільно ніколи не вийде з війни. Відтак, життя в ілюзії, що можна "умиротворити агресора", пішовши на компроміси на його користь, означає "обов’язкову масштабну трагедію для багатьох європейських країн дуже скоро", додав він.

Атака РФ на Польщу

В ніч на 10 вересня Польща привела ППО та авіацію в стан найвищої готовності на тлі масованої російської атаки на Україну. Частина ударних дронів перетнула кордон.

Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що повітряний простір країни порушили саме російські безпілотники. "Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян", - йдеться у заяві.

Повітряний простір Польщі порушили більше десятка російських дронів, заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

