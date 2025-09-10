Президент США закликав Євросоюз запровадити 100-відсоткові вторинні мита для Індії та Китаю, щоб посилити тиск на Москву.

Президент США Дональд Трамп закликав Європу запровадити масштабні мита проти торгових партнерів Росії, пообіцявши, що США наслідуватимуть її приклад.

Як пише The Telegraph, Трамп закликав Євросоюз запровадити 100-відсоткові вторинні санкції на Індію та Китай для посилення тиску на Кремль. Повідомляють, що Трамп звернувся з цим проханням під час обговорення з європейськими лідерами способів примусу російського диктатора Володимира Путіна до укладення мирної угоди з Україною.

Видання припустило, що ця пропозиція загострить напруженість між США та Індією після того, як Трамп запровадив 25-відсоткове каральне мито на купівлю російської нафти, внаслідок чого загальна сума митних тарифів на індійські товари сягнула 50%.

"Останніми тижнями Трамп дедалі більше розчаровується в Москві, оскільки Путін продовжує бомбардувати українські міста, незважаючи на спроби США укласти мирну угоду", - зазначило видання.

Журналісти додали, що Білий дім посилив свою риторику проти Путіна. Зокрема, міністр фінансів США Скотт Бессент припустив, що санкції Євросоюзу щодо країн, які купують російську нафту, можуть призвести до "повного краху" економіки РФ.

"Зараз ми беремо участь у перегонах між тим, як довго зможуть протриматися українські військові, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка", - заявив він.

Санкції проти РФ

7 вересня Трамп заявив, що готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти Росії.

Раніше Bloomberg писав, що Євросоюз має намір запровадити вторинні санкції проти країн, які допомагають РФ обходити вже чинні санкції.

