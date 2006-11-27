Президент повернув Кінаха в РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів голову Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолія КІНАХА до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Про це сказано у відповідному указі глави держави від 24 листопада, розміщеному сьогодні на офіційному сайті Президента.

А.КІНАХ до 16 травня 2006 року обіймав посаду секретаря РНБО.