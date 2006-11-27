Третьяков стверджує, що на нього тиснули

Народний депутат Олександр ТРЕТЬЯКОВ («Наша Україна») має намір розпочати збір у Верховній Раді підписів для подання до Конституційного Суду за відміну політичної реформи та визнання рішення парламенту від 8 грудня 2004 року таким, що прийняте під тиском, з порушенням регламенту та законів України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Нашої України”.

“Я, народний депутат України, заявляю про те, що 8 грудня 2004 року голосував за прийняття законопроекту 4180 під тиском, - заявив ТРЕТЬЯКОВ. - Коли на Майдані стояли сотні тисяч людей, і щохвилини існувала загроза того, що влада піде на силовий варіант і проллється кров, наша фракція йшла на будь-які умови, аби не допустити цього”. На думку депутата, саме тиск став визначальним фактором для прийняття політреформи, і тому сьогодні є всі підстави вважати її суспільно нелегітимною.

О.ТРЕТЬЯКОВ також зазначив, що висловлює думку з’їзду партії “Народний Союз Наша Україна”, який ухвалив рішення щодо удосконалення політичної реформи та системи влади в Україні. “Ми чітко окреслили, що у сьогоднішньому вигляді так звана політична реформа є шкідливою для країни, адже вона не збалансовує системи політичних та владних взаємин, закладаючи підстави для конфліктів”, - вважає народний депутат.

За його словами, фракція “Наша Україна” і Президент України повинні взяти на себе політичну відповідальність за удосконалення Конституції. “Першим кроком у цьому напрямку є відміна так званої політичної реформи з подальшим прийняттям змін до Конституції або ухвалення нової редакції Основного Закону, який би відповідав стандартам європейської демократії”, - заявив О.ТРЕТЬЯКОВ.