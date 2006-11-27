Ющенко розкритикував наміри Азарова щодо Укрнафти

Перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає, що необхідно змусити «Укрнафту» продавати газ населенню. Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає проти такого адміністративного тиску.

Як заявив М.АЗАРОВ, коментуючи сьогодні журналістам ветування Президентом Закону «Про внесення змін до Закону України «Про господарські товариства» (щодо особливостей управління акціонерними товариствами нафтогазового комплексу)», яким передбачається зниження кворуму для проведення зборів акціонерів з 60% до 50%, влада «повинна здешевити газ для населення і змусити «Укрнафту» постачати йому ті 4,5 млрд. кубометра газу, які вона видобуває». Він також відзначив, що державна компанія повинна виконувати доручення уряду, але зважаючи на відсутність відповідного законодавчого регулювання, цього не робить.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Президент у своєму заключному слові на зустрічі з промисловцями і підприємцями заявив, що негативно сприйняв сказане М.АЗАРОВИМ щодо наміру «змусити «Укрнафту» постачати газ населенню.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що вказане підприємство є рівноправним учасником економічних відносин і повинно користуватися однаковими правами з рештою суб`єктів господарювання. «Мене насторожують репліки - аби змусити «Укрнафту» роздавати нафту і газ населенню. Будь ласка, якщо уряд хоче бути щедрим, то хай через бюджет компенсує (різницю ціни газу для промислових споживачів і населення - УНІАН), і вона даватиме його, куди ви скажете. Вона – суб`єкт конкурентного ринку, і вона повинна працювати в тих умовах, в яких працює бізнес в нафтовій і газовій сфері. «Укрнафта» - це не Пенсійний фонд, «Укрнафта» - це не фонд соціальної підтримки. «Укрнафта» готова весь прибуток, який вона одержує, передати до бюджету через спеціальний механізм, але хай вона працює в конкурентних умовах, і ці податки перенаправляйте через бюджет куди хочете», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада ц.р. голова правління ВАТ «Укрнафта» Ігор ПАЛИЦЯ заявив, що компанія готова реалізовувати весь природний газ власного видобутку «так, як вирішить уряд».

«Ми готові, погоджуємось і хочемо продавати газ так, як вирішить уряд - на аукціонах, чи це будуть прямі договори з підприємствами із газозабезпечення. Ми виконуватимемо всі рішення уряду», - заявив І.ПАЛИЦЯ.

При цьому він додав: «Єдине, що хотілося б, аби при цьому були враховані розрахунки за собівартістю видобутку газу в компанії, які підтверджені всіма перевірками КРУ і податковою, і компанії не було завдано прямих збитків з продажу цього газу».

27 вересня ц.р. «Укрнафта» вперше реалізувала товарний горючий природний газ для потреб населення на спеціалізованому аукціоні на біржі.