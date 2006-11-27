Житомирські нашоукраїнці не кажуть, куди йдуть з Нашої України

Житомирський районний осередок партії “Народний Союз "Наша Україна" саморозпустився. Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив голова ради Житомирської райорганізації НСНУ Сергій КРУТІЙ, який також є головою Житомирської районної ради.

За його словами, рішення про саморозпуск було ухвалено на звітно-виборчій конференції, на яку виносилося питання припинення повноважень голови ради, самої ради організації, а також дій однієї селищної та 28 сільських організацій Житомирської райорганізації НСНУ. За словами Сергія КРУТІЯ, "заяви про вихід з партії написали вже більше 300 її членів, і вони продовжують надходити".

С.КРУТІЙ також повідомив, що "кістяк районного осередку вдалося зберегти, і найближчим часом буде створено нову громадську організацію правої орієнтації, що відстоюватиме національну ідею та українську мову". При цьому С. КРУТІЙ відмовився повідомити назву майбутньої організації.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада 14 членів ради Житомирської районної організації НСНУ та 11 членів фракції цієї партії у Житомирській райраді заявили про вихід з партії. Таке рішення було прийняте на розширеному засіданні ради Житомирської рай організації НСНУ та фракції цієї партії у Житомирській райраді. Тоді С.КРУТІЙ повідомив, що "вирішено одноголосно вийти з лав НСНУ, оскільки відразу після з’їзду стало зрозуміло, що розтоптано ідеали Майдану".

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в інтерв`ю трьом українським телеканалам Президент Віктор ЮЩЕНКО сказав, що виступає за консолідацію демократичних сил на базі нового політичного проекту. За словами В.ЮЩЕНКА, процес об’єднання має розпочатись знизу – з первинних організацій партій. Зокрема, глава держави наголосив на необхідності проведення первинних виборів керівництва партії в низових осередках. «І потім вже змінена політична сила у частині своєї структури і лідерів з’їжджається до Києва, обирає нове керівництво партії і нові керівні органи», - сказав Президент.