Ющенко привітав Тимошенко з днем народження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО з днем народження, повідомляє прес-служба глави держави.

У своєму вітанні Президент зазначив, що високо цінує внесок Ю.ТИМОШЕНКО у зміцнення української державності. «Пишаюся, що у вирішальні для України дні ми були поруч і разом з українським народом виборювали правду й справедливість. Вірю – попереду нас чекають великі справи в ім`я України», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент України побажав лідерці БЮТ доброго здоров`я та родинного затишку, політичного довголіття і життєвої наснаги для нових звершень. «Нехай усі Ваші задуми увінчуються успіхом, а професіоналізм та державницька діяльність сприяють утвердженню демократичних цінностей в Україні», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні виповнюється 46 років. Свій день народження вона святкує з родиною у своєї мами у Дніпропетровську.